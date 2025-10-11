Ultimo allenamento della settimana per il Cagliari, che dopo un lungo periodo con tantissimi assenti comincia a ritrovare gli infortunati. Lavoro parzialmente in gruppo per quattro: Gianluca Gaetano, Nicola Pintus, Juan Rodríguez e Gabriele Zappa. Per loro aumentano così le possibilità di tornare a disposizione di Fabio Pisacane alla ripresa della Serie A, domenica 19 alle ore 15 in casa contro il Bologna.

Ancora a parte Boris Radunović e Marko Rog. Terapie per Yerry Mina, dopo l’infortunio di domenica scorsa in Udinese-Cagliari, e Alessandro Di Pardo: quest’ultimo, dopo essere uscito al 24’ del primo mini-tempo del test in famiglia di giovedì con la Primavera, ha svolto gli accertamenti che hanno evidenziato una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro. Non potrà esserci contro il Bologna.

Il resto della squadra rossoblù, senza i cinque nazionali (ieri un assist per Marco Palestra nel 4-0 dell'Italia Under-21 sulla Svezia), stamattina al Crai Sport Center ha svolto esercitazioni tecniche con un circuito di forza e atletica. Per il Cagliari weekend lungo: lo staff tecnico ha dato appuntamento al gruppo martedì pomeriggio per la ripresa.

