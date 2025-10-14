Dopo Adam Obert ieri, anche Semih Kılıçsoy va in gol con la nazionale fra i giocatori del Cagliari. E non è un gol affatto banale, perché è bellissimo: in rovesciata per sbloccare Ungheria-Turchia Under-21. L'attaccante rossoblù ha aperto la sfida di qualificazione agli Europei di categoria del 2027 con una perla assoluta, nella quale ha mostrato di avere doti tecniche notevoli.

Al 6', su un cross da destra di Ayberk Karapo, la difesa ungherese ha alzato il pallone a campanile: il rimbalzo in area ha permesso a Kılıçsoy di coordinarsi alla perfezione per l'acrobazia, imparabile per il portiere avversario. La partita è poi finita 1-1, col pareggio di Vancsa al 14'.

Kılıçsoy è al primo gol in questa stagione. L'attaccante classe 2005 ha giocato - compresa la partita di oggi, dove ha fatto 90' da capitano - in tutto 8 gare fra Cagliari, Turchia Under-21 e Beşiktaş ma ancora non era riuscito ad andare a segno. Ora invece una prodezza che potrebbe lanciarlo in ottica rossoblù, visto che finora si è limitato a 2 presenze in Serie A e altrettante in Coppa Italia.

