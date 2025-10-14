L'Italia Under-21 dilaga nella ripresa: Palestra titolare nel pokerissimo degli AzzurriniNel 5-1 contro l'Armenia è rimasto invece in panchina Idrissi, come venerdì scorso
Ci ha messo poco più di un tempo per sbloccare la partita, ma alla fine l'Italia Under-21 dei rossoblù Riyad Idrissi (in panchina, come venerdì contro la Svezia) e Marco Palestra (titolare, sostituito al 77' da Fortini che si fa espellere per due gialli in pochi minuti) è riuscita ad avere la meglio dell'Armenia e in maniera larga. A Cremona 5-1 il risultato finale, che permette agli Azzurrini di proseguire a punteggio pieno nel Gruppo E con 12 punti assieme alla Polonia.
Nel primo tempo il protagonista è Ndour, col centrocampista della Fiorentina che al 21' colpisce il palo di testa su calcio d'angolo e cinque minuti dopo si procura un calcio di rigore. La battuta, alla sua destra, è però intuita dal portiere dell'Armenia Matinyan che para e mantiene il punteggio sullo 0-0. Nonostante un predominio da parte dell'Italia, all'intervallo si va a reti inviolate.
Serve aspettare il 59' per il gol che manda avanti gli Azzurrini: filtrante da destra di Pisilli per Dagasso, che incrocia e trova lo spazio giusto per battere il portiere avversario. Tempo tre minuti e arriva subito il raddoppio, con cross di Bartesaghi e deviazione vincente di Camarda. L'attaccante del Milan in prestito al Lecce, che venerdì nel 4-0 alla Svezia era diventato il più giovane di sempre in gol con l'Italia Under-21, fa doppietta al 71' di testa su cross di Dagasso da sinistra. Poi entra Fini che tempo un minuto (75') e segna in tap-in dopo una giocata di Pisilli parata da Matinyan. Un errore del portiere Palmisani, che si allunga il pallone stoppandolo, costa poi il 4-1 a opera di Vardanyan al 78'. Nel primo dei quattro minuti di recupero, nonostante l'inferiorità numerica, segna Ekhator in diagonale.