Vale doppio la gara di domani a Pesaro nell'inedito orario delle 12.30. Se la Torres vince aggancia i marchigiani, col vantaggio del successo nello scontro diretto, e si proietta fuori dalla zona playout, dove Bra e Perugia continuano a perdere.

La vittoria manca da due mesi in casa rossoblù. La Vis Pesaro dal canto suo non ha mai perso tra le mura amiche e ha incassato solo una rete in quattro gare.

Chissà se per rivitalizzare l'attacco il tecnico pazienza riproverà il doppio centravanti Musso-Diakite o punterà su un centrocampo a cinque con Nunziatini e Sala da mezze ali, Zecca e Dumani sulle fasce e Brentan a fare da regista, viste le assenze di Mastinu e Giorico non ancora recuperati. Al di là dello schieramento, la Torres è attesa da una prova che segnerà il futuro della stagione e quello dell'allenatore.

