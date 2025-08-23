Il campionato di Serie A ricomincia, con il Napoli di Antonio Conte pronto a difendere il titolo conquistato l’anno scorso.

Per i partenopei scudettati esordio in trasferta contro il Sassuolo. Il Milan di Allegri debutta a San Siro contro la Cremonese, per la Juventus match casalingo contro il Parma mentre l’Inter scenderà in campo nel posticipo di lunedì contro il Torino. 

Domenica alle 18.30 la sfida tra il Cagliari di Pisacane e la Fiorentina di Pioli. 

Ecco il programma completo delle partite della prima giornata:

Sabato 23 agosto

ore 18.30: Sassuolo-Napoli 

ore 18.30: Genoa-Lecce 

ore 20.45: Roma-Bologna

ore 20.45: Milan-Cremonese

Domenica 24 agosto

ore 18.30: Como-Lazio

ore 18.30: Cagliari-Fiorentina

ore 20.45: Juventus-Parma

ore 20.45: Atalanta-Pisa

Lunedì 25 agosto

ore 18.30: Udinese-Verona 

ore 20.45: Inter-Torino

