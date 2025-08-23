Serie A, si ricomincia: apre il Napoli, chiude l’InterIl programma delle partite della prima giornata del campionato 2025-26 con risultati e marcatori
Il campionato di Serie A ricomincia, con il Napoli di Antonio Conte pronto a difendere il titolo conquistato l’anno scorso.
Per i partenopei scudettati esordio in trasferta contro il Sassuolo. Il Milan di Allegri debutta a San Siro contro la Cremonese, per la Juventus match casalingo contro il Parma mentre l’Inter scenderà in campo nel posticipo di lunedì contro il Torino.
Domenica alle 18.30 la sfida tra il Cagliari di Pisacane e la Fiorentina di Pioli.
Ecco il programma completo delle partite della prima giornata:
Sabato 23 agosto
ore 18.30: Sassuolo-Napoli
ore 18.30: Genoa-Lecce
ore 20.45: Roma-Bologna
ore 20.45: Milan-Cremonese
Domenica 24 agosto
ore 18.30: Como-Lazio
ore 18.30: Cagliari-Fiorentina
ore 20.45: Juventus-Parma
ore 20.45: Atalanta-Pisa
Lunedì 25 agosto
ore 18.30: Udinese-Verona
ore 20.45: Inter-Torino
