Qualificazioni Mondiali 2026: contro Israele finisce 3-0, l’Italia si assicura un posto ai play offAzzurri in discesa, ora è matematico almeno il secondo posto: per la Norvegia una partita in meno ma differenza reti migliore
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
L'Italia batte 3-0 Israele con gol di Retegui al 47' del primo tempo su rigore e 29' del secondo tempo e Mancini al 48' secondo tempo, e si assicura almeno un posto ai play off per le qualificazioni ai Mondiali.
Gli azzurri sono infatti secondi a 15 punti, 6 in più di Israele alla quale resta una sola partita da giocare.
La Norvegia resta prima a 18, con una partita in meno da giocare rispetto agli azzurri ma una differenza reti nettamente migliore di quella dell'Italia.
(Unioneonline)