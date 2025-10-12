L'Himalaya domina a suon di gol il girone A della Seconda categoria. Rafforzata anche con giocatori di grande esperienza come Porceddu Ezeadi e Tupponi, la squadra cagliaritana ha tante altre ottime individualità e giovani interessanti oggi ha vinto per 5-1 il derby con l'Uragano con gol di Porceddu e doppiette di Corona e Secci.

Per l'Uragano, rete di Vacca. Il Settimo ha espugnato per 3-0 il campo del La Salle con gol di Onidi, Corda e Murru. 2-2 fra Jupiter e Ferrini (doppieta di Caboni e gol di Puddu e Frau.

Vittoria (4-2) del Mulinu Becciu nel derby con la Johannes: reti di Tronci, Melis, Settu, Frau e doppietta di Cappai. Il derbu fra l'Accademia Sarrabese e la Castiadese si è concluso con lo 0-0.

