Primo gol con la maglia della Slovacchia per Adam Obert. Il difensore del Cagliari ha sbloccato la partita di qualificazione ai Mondiali contro il Lussemburgo, al 55': un match che stava diventando complicato, pur trattandosi della sfida con l'ultima in classifica a 0 punti. Su un calcio d'angolo battuto da destra dall'ex Verona Duda, il rossoblù classe 2002 ha girato a centro area con il destro e il pallone - passando in mezzo a tante gambe - è finito in rete. L’incontro è poi finito 2-0 e la Slovacchia sale a 9 punti, in testa con la Germania.

Per Obert è il secondo gol in carriera, l'altro lo aveva realizzato nella passata stagione in Cagliari-Lecce 4-1 del 19 gennaio. A livello giovanile, ne aveva messo a segno uno anche con la Slovacchia Under-21. Il difensore, dopo la partita di oggi, farà ritorno in Sardegna e dovrebbe essere di nuovo a disposizione di Fabio Pisacane (che riprenderà gli allenamenti domani) da mercoledì in vista della ripresa della Serie A domenica col Bologna (ore 15).

Dei cinque nazionali del Cagliari oggi è sceso in campo anche Zito Luvumbo: 90' in Camerun-Angola 0-0, partita ininfluente per i suoi già eliminati dai Mondiali del prossimo anno. Nel suo girone a qualificarsi è Capo Verde, che fa l’impresa: è la prima volta.

Domani - martedì - chiudono i tre Under-21: Riyad Idrissi e Marco Palestra in Italia-Armenia alle 18.15, Semih Kılıçsoy in Ungheria-Turchia alle 19.

