Cagliari, Obert in gol con la Slovacchia: è il suo primo in nazionaleIl difensore rossoblù ha sbloccato la partita contro il Lussemburgo
Primo gol con la maglia della Slovacchia per Adam Obert. Il difensore del Cagliari ha sbloccato la partita di qualificazione ai Mondiali contro il Lussemburgo, al 55': un match che stava diventando complicato, pur trattandosi della sfida con l'ultima in classifica a 0 punti. Su un calcio d'angolo battuto da destra dall'ex Verona Duda, il rossoblù classe 2002 ha girato a centro area con il destro e il pallone - passando in mezzo a tante gambe - è finito in rete. L’incontro è poi finito 2-0 e la Slovacchia sale a 9 punti, in testa con la Germania.
Per Obert è il secondo gol in carriera, l'altro lo aveva realizzato nella passata stagione in Cagliari-Lecce 4-1 del 19 gennaio. A livello giovanile, ne aveva messo a segno uno anche con la Slovacchia Under-21. Il difensore, dopo la partita di oggi, farà ritorno in Sardegna e dovrebbe essere di nuovo a disposizione di Fabio Pisacane (che riprenderà gli allenamenti domani) da mercoledì in vista della ripresa della Serie A domenica col Bologna (ore 15).
Dei cinque nazionali del Cagliari oggi è sceso in campo anche Zito Luvumbo: 90' in Camerun-Angola 0-0, partita ininfluente per i suoi già eliminati dai Mondiali del prossimo anno. Nel suo girone a qualificarsi è Capo Verde, che fa l’impresa: è la prima volta.
Domani - martedì - chiudono i tre Under-21: Riyad Idrissi e Marco Palestra in Italia-Armenia alle 18.15, Semih Kılıçsoy in Ungheria-Turchia alle 19.