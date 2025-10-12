La Torres c'è, ma il gol è ormai un tabù. Nel secondo tempo la squadra sassarese assedia i padroni di casa ma a Pesaro il risultato non si sblocca: 0-0. Davvero incredibile che i rossoblù di Pazienza non siano riusciti a vincere una partita equilibrata nel primo tempo e dominata nella ripresa.

Cenni di cronaca- Al 5' Zaccagno respinge l'incornata di Nina, poi muscia furibonda e affollata in area piccola, risolta dopo il fallo dell'attacco; al 15' ripartenza Torres e da destra Zecca serve Diakite, ma la sua girata viene contrastata da un difensore. Al 38' la barriera è sistemata male, Di Paola calcia direttamente in porta ma Zaccagno respinge.

Dopo l'intervallo la formazione sassarese aumenta il ritmo. Subito Lunghi in fuga per 60 metri ma si fa respingere il tiro da un difensore. Il portiere Pozzi inizia a fare i profigi: respinge le conclusioni di Di Stefano al 49', al 63' e soprattutto al 71' dopo il contropiede di Sala.

Poco dopo ribatte il tiro di Lunghi da dentro l'area, mentre all'85' ci sono due trattenute ai danni di Musso e soprattutto di Dumani. Inutile il ricorso al Var: il rigore, come il gol, è diventato un tabù.

