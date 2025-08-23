Cagliari-Fiorentina: ecco i convocati da mister PisacaneI rossoblù pronti a scendere in campo domani alla Domus per la prima giornata di campionato
Mister Pisacane avrà a disposizione ventidue rossoblù per la prima gara del campionato di Serie A 2025/26, in programma all’Unipol Domus domenica 24 agosto contro la Fiorentina (ore 18.30).
Ecco la lista dei convocati per il match contro i viola:
1 Caprile
3 Idrissi
4 Mazzitelli
6 Luperto
8 Adopo
9 Kilicsoy
10 Gaetano
12 Iliev
14 Deiola
16 Prati
17 Felici
18 Di Pardo
21 Cavuoti
22 Vinciguerra
24 Ciocci
26 Mina
28 Zappa
29 Borrelli
33 Obert
77 Luvumbo
90 Folorunsho
94 Esposito
(Unioneonline/v.f.)