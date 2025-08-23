Mister Pisacane avrà a disposizione  ventidue rossoblù per la prima gara del campionato di Serie A 2025/26, in programma all’Unipol Domus domenica 24 agosto contro la Fiorentina (ore 18.30).

Ecco la lista dei convocati per il match contro i viola: 

1 Caprile

3 Idrissi

4 Mazzitelli

6 Luperto

8 Adopo

9 Kilicsoy

10 Gaetano

12 Iliev

14 Deiola

16 Prati

17 Felici

18 Di Pardo

21 Cavuoti

22 Vinciguerra

24 Ciocci

26 Mina

28 Zappa

29 Borrelli

33 Obert

77 Luvumbo

90 Folorunsho

94 Esposito

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata