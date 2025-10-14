Ha 44 anni Mario Olianas, l’uomo che coltiva pubblicamente, nel suo giardino ad Arzachena, la Cannabis Indica e lo fa, dichiarandolo, per uso terapeutico.

Oggi la gip del Tribunale di Tempio, Marcella Pinna, ha rimesso in libertà Olianas dopo l’ennesimo arresto, il sesto nell’arco di una decina di anni. Non è stata disposta alcuna misura, così come richiesto dall’avvocata Maria Assunta Argiolas.

L’uomo combatte contro una grave patologia ed è stato trovato in possesso di 33 piantine, in giardino, e circa sette chili di marijuana pronta all’uso. La gip ha scritto nel suo provvedimento che Olianas non è uno spacciatore e che i certificati medici dimostrano che dice cose vere.

Olianas ha spiegato, tramite il suo difensore, che la coltivazione della cannabis avviene esclusivamente per uso personale.

La documentazione consegnata al giudice attesta che l’assunzione della cannabis allevia i dolori e gli spasmi causati da una grave patologia cronica invalidante. Olianas è stato già assolto a giugno e dicembre del 2019, a gennaio 2022 e nel 2023 Non ha mai smesso di coltivare la marijuana.

