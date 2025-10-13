Buoni segnali sul piano del gioco, ma continua il digiuno offensivo. Il pareggio a reti bianche di Pesaro è stato confortante come prestazione, soprattutto nella ripresa, disputata ad alto ritmo e con la costruzione di almeno sei-sette palle gol.

Il freno alla classifica, che resta da playout, è la sterilità in attacco. La Torres ha il peggiore rendimento offensivo del girone: appena 5 reti in nove gare. Peggio fa solo il Livorno con 4 centri.

Tre dei gol rossoblù li ha realizzati Musso, uno Diakite e uno Zecca, nella finora unica vittoria del campionato, 1-0 sul Pontedera alla prima giornata.

«Questione di centimetri», ha detto il tecnico Michele Pazienza. Le prossime gare, contro Forlì e Guidonia, diranno se è così o se ci sono precisi limiti di alcuni giocatori, sia nella qualità dell'ultimo passagio, sia nella precisione del tiro.

Oltretutto non aiuta la strana ritrosia degli arbitri nel concedere rigori alla squadra sassarese, come dimostrato in maniera lampante nelle trasferte contro Bra e Vis Pesaro.

