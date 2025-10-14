Primo allenamento della settimana per il Cagliari, che questo pomeriggio ha iniziato l'avvicinamento alla sfida di domenica alle 15 col Bologna. E dalla ripresa dopo due giorni di riposo, Fabio Pisacane ha un poker di recuperi: Gianluca Gaetano, Nicola Pintus, Juan Rodríguez e Gabriele Zappa. Tutti in gruppo, certificazione di come i rispettivi infortuni siano ormai alle spalle e possano essere considerati come arruolabili per la ripresa della Serie A.

Ancora in personalizzato Marko Rog e Boris Radunović. Proseguono invece le terapie gli altri due infortunati, Yerry Mina e Alessandro Di Pardo. Recuperato Gaetano, che aveva saltato la partita di Udine prima della sosta, le attenzioni dello staff medico e tecnico del Cagliari si spostano ora su Mina: la distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro riportata nove giorni fa a Udine lo tiene ancora in dubbio per il Bologna.

Ancora senza i nazionali, che inizieranno a riaggregarsi a partire dalla seduta di domani mattina con Adam Obert fresco di gol con la Slovacchia, l'allenamento odierno del Cagliari ha visto - per iniziare - degli esercizi dedicati alla tecnica, poi spazio al lavoro sul possesso palla e ad una partitella giocata su campo ridotto.

