La Mercede Alghero fa suo lo scontro diretto contro l’Astro Cagliari e rimane in vetta solitaria (da imbattuta) nel torneo di Serie B Femminile di basket.

Il Big Match. Il quintetto allenato da Manuela Monticelli si impone per 58-63 sul parquet cagliaritano. Una vittoria in rimonta, dopo che le padrone di casa erano riuscite ad imbrigliare le avversarie per oltre 30’ di gioco. Pronti via e la compagine guidata da Stefano Cuncu allunga sul 24-13 del 10’. Stesso spartito nella seconda frazione di gioco, con l’Astro che conferma il +11 all’intervallo (38-27 al 20’). Situazione equilibrata al rientro dal riposo lungo, con le ospiti che riescono ad accorciare il divario sul -9 (56-47 al 30’). Negli ultimi 10’ l’Astro perde lucidità in attacco e le algheresi riducono sempre più il divario, fino al pareggio del 36’ (58 pari con bomba da 3 di Murgia) e al sorpasso arrivato poco dopo. Negli ultimi minuti sono i canestri di Vaicekauskas e un tiro da 3 di Murgia a regalare il vantaggio alla squadra ospite che chiude così con il +5 finale. Miglior realizzatrice della gara è Meloni, dell’Astro, con 18 punti. Per la Mercede vittoria numero 13 in stagione e primo posto in solitudine.

Le altre. Vincono San Salvatore Selargius e Antonianum Quartu, coppia di terze. Le selargine si impongono in casa del Su Planu per 56-60. Nei primi tre quarti la compagine ospite controlla il match, mantenendo costantemente il vantaggio sopra la doppia cifra (13-29 al 10’, 23-38 al 20’ e 36-52 al 30’). Negli ultimi 10’ le padrone di casa riescono a contenere in difesa e ad accorciare le distanze, arrivando fino al -4 finale. Top scorer della gara è Ingenito, del San Salvatore, con 25 punti. L’Antonianum, invece, batte nettamente Il Gabbiano per 44-68. Margine rassicurante già all’intervallo (12-33 al 20’), fino al +32 del 30’ (23-55). Nell’ultimo quarto Il Gabbiano riesce a ridurre leggermente il divario fino al -24 della sirena finale. Da segnalare, nell’Antonianum, i 24 punti firmati da Ljubenovic. Infine, vittoria della Fenix Sassari contro Elmas, per 46-36. Gara dal punteggio basso ed equilibrata fino al 30’ (34-30). Sassaresi che allungano poi nel parziale finale. La compagine ospite deve accontentarsi della miglior marcatrice del match, Contini con 17 punti.

