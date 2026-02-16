Non conosce ostacoli la corsa del CUS Cagliari in vetta al torneo di Divisione Regionale 1 di basket. La compagine universitaria, infatti, porta a casa la vittoria numero 18 della stagione in altrettante partite disputate. Nella gara di cartello della sesta di ritorno, invece, vittoria dell’Astro contro il CMB Porto Torres.

La Capolista. Il quintetto allenato da Marco Benucci si impone per 85-47 contro un Mogoro presentatosi per l’occasione con diverse defezioni. Partita senza storia, con i padroni di casa che già nel primo quarto portano il loro vantaggio sopra la doppia cifra (23-9 al 10’). La situazione non cambia nei rimanenti parziali, con il divario che va ad aumentare progressivamente fino alla sirena finale (43-24 al 20’, 68-35 al 30’). Miglior realizzatore della gara è Cesaraccio, del CUS Cagliari, con 17 punti.

Big match. La sfida di giornata, però, era quella che ha visto prevalere l’Astro Cagliari contro il CMB Porto Torres per 81-80, dopo un tempo supplementare. Sfida combattuta ed equilibrata, con gli ospiti avanti in avvio (17-20 al 10’) e all’intervallo, seppur solamente con un punto di vantaggio (34-35 al 20’). Nella ripresa il sorpasso dell’Astro che si traduce nel +4 del 30’ (55-51). In un finale al cardiopalma, l’equilibrio è costante e rimane fino al 40’, quando il punteggio è sul 69 pari. Over-time nel quale i padroni di casa mettono la testa avanti, chiudendo sul +1 finale. Miglior realizzatore della gara è Salis, dell’Astro, con 25 punti. Vittoria che permette al quintetto allenato da Carlo Zedda di conquistare la quarta posizione solitaria.

Corsaro. È l’Elmas che batte a domicilio il Genneruxi Cagliari (58-64) e consolida il terzo posto in classifica. Dopo un sostanziale equilibrio iniziale (16-17 al 10’), gli ospiti cercano di allungare all’intervallo (26-32 al 20’). Vantaggio che aumenta nel corso della terza frazione (39-47 al 30’). Nell’ultimo quarto la compagine allenata da Giancarlo Bogo controlla la situazione, chiudendo la partita sul +6. Top scorer della sfida è Angius, del Genneruxi, con 16 punti.

Le altre gare. L’Atletico Cagliari batte di misura il San Sperate (59-57) e raggiunge Genneruxi in graduatoria a quota 22. Gli ospiti partono bene (14-21 al 10’) e vengono poi raggiunti all’intervallo sul 33 pari. Nella ripresa i cagliaritani prendono la testa della gara (43-40 al 30’) e la mantengono fino al 40’. Nell’Atletico, da segnalare i 21 punti firmati da Cau. Convincente vittoria casalinga della SAP Alghero, contro il CUS Sassari, per 75-60. Altrettanto convincente anche il successo del Ferrini Quartu, contro Sinnai, per 96-85. Quartesi che dopo essere andati sotto nei primi 10’ (21-24), allungano nei quarti centrali (50-36 al 20’ e 81-61 al 30’). Nell’ultima frazione, Sinnai cerca di accorciare, grazie anche ai 30 punti di Oliva, e chiude sul -11. Infine, vittoria di Assemini contro la Santa Croce Olbia, per 85-74. Tra i padroni di casa sono ben 5 i giocatori che chiudono in doppia cifra (Solinas 17, Biggio e Vadilonga 15, Melis 14, Stara 11).

