Nel match valido per l'undicesima giornata del girone 4 del campionato nazionale di Serie B di rugby, l'Olbia vince 12-10 sul campo del Roma Olimpic Club.

Sul terreno di gioco del Centro Sportivo Renato Speziali, i punti delle api galluresi sono stati firmati al 56', dalla meta di Alex Tesu trasforata da Gabriele Paone e al 68', dalla meta di Milo Sciurano.



Olbia: Paone, Stanic, Traibel, Addonizio, Lai, Tedde, Augustin, Gardonio, Ricci, Sciurano, Melita, Califano, Antonelli, Pileri, Geraci. A disposizione Ilie, Capozucca, Tesu, Spano, Stara, Sanciu, Varrucciu.



La classifica: Lions Alto Lazio 52; Olbia e Perugia 42; Gubbio 37; Unione Firenze e Cus Siena 27; Cavaleri Union Prato Sesto 26; Old Colleferro 15; Lions Amaranto 11; Roma Olimpic Club 3.

