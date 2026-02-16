I titoli assegnati al Cross Città di Olbia Atletica, grande successo del Cross Città di OlbiaIn gara centinaia di atleti sul tracciato lungo il fiume Padrongianus
Il vento non ferma il Cross Città di Olbia – Trofeo Gabriele Pattitoni, andato in scena ieri sul suggestivo tracciato immerso nella macchia mediterranea, lungo il fiume Padrongianus.
Protagonisti della manifestazione, valida come quarta tappa del Festival del Cross e del Campionato Regionale Individuale per le categorie Ragazzi/e, Juniores, Promesse, Senior e Master M/F, centinaia di atleti, che si sono sfidati in una mattinata di sport e festa, che ha coinvolto famiglie, società sportive e appassionati giunti a Olbia da tutta la Sardegna.
Il programma si è svolto, secondo la scaletta, dalle prime gare Esordienti fino alle prove assolute Senior, assegnando i titoli regionali e il Trofeo Gabriele Pattitoni ai migliori Juniores.
Campioni Regionali Individuali Sardegna 2026:
Campionato Regionale Individuale Ragazzi/e (1 km):
Ragazzi M: Michele Muru (US Atl. Guspini);
Ragazze F: Chiara Arbau (Atletica Orani).
Campionato Regionale Individuale Juniores (M 8 km / F 6 km):
Juniores M (Trofeo Gabriele Pattitoni): Daniele Schirru (Atl. Edoardo Sanna Elmas);
Juniores F (Trofeo Gabriele Pattitoni): Maria Mei (A.S.D. Academy Olbia Atletica).
Campionato Regionale Individuale Senior/Promesse Cross (M 10 km / F 8 km):
Senior/Promesse M: Francesco Mei (A.S.D. Academy Olbia Atletica);
Senior/Promesse F: Elisa Spazzafumo (Atl. Edoardo Sanna Elmas).
Nel pomeriggio, a margine delle premiazioni, la presidente FIDAL Sardegna Manuela Caddeo è intervenuta al microfono di Rita Nurra elogiando l’evento, l’organizzazione e l’importanza di promuovere l’atletica sarda, mentre la presidente della Podistica Amatori Olbia Sandra Deiana ha ringraziato calorosamente tutti i collaboratori per il loro impegno instancabile.
L’evento è stato organizzato dalla PAO, che conferma il suo ruolo centrale nel calendario regionale del cross, valorizzando sport, territorio e comunità.