Il vento non ferma il Cross Città di Olbia – Trofeo Gabriele Pattitoni, andato in scena ieri sul suggestivo tracciato immerso nella macchia mediterranea, lungo il fiume Padrongianus.

Protagonisti della manifestazione, valida come quarta tappa del Festival del Cross e del Campionato Regionale Individuale per le categorie Ragazzi/e, Juniores, Promesse, Senior e Master M/F, centinaia di atleti, che si sono sfidati in una mattinata di sport e festa, che ha coinvolto famiglie, società sportive e appassionati giunti a Olbia da tutta la Sardegna.

Il programma si è svolto, secondo la scaletta, dalle prime gare Esordienti fino alle prove assolute Senior, assegnando i titoli regionali e il Trofeo Gabriele Pattitoni ai migliori Juniores.

Campioni Regionali Individuali Sardegna 2026:

Campionato Regionale Individuale Ragazzi/e (1 km):

Ragazzi M: Michele Muru (US Atl. Guspini);

Ragazze F: Chiara Arbau (Atletica Orani).

Campionato Regionale Individuale Juniores (M 8 km / F 6 km):

Juniores M (Trofeo Gabriele Pattitoni): Daniele Schirru (Atl. Edoardo Sanna Elmas);

Juniores F (Trofeo Gabriele Pattitoni): Maria Mei (A.S.D. Academy Olbia Atletica).

Campionato Regionale Individuale Senior/Promesse Cross (M 10 km / F 8 km):

Senior/Promesse M: Francesco Mei (A.S.D. Academy Olbia Atletica);

Senior/Promesse F: Elisa Spazzafumo (Atl. Edoardo Sanna Elmas).

Nel pomeriggio, a margine delle premiazioni, la presidente FIDAL Sardegna Manuela Caddeo è intervenuta al microfono di Rita Nurra elogiando l’evento, l’organizzazione e l’importanza di promuovere l’atletica sarda, mentre la presidente della Podistica Amatori Olbia Sandra Deiana ha ringraziato calorosamente tutti i collaboratori per il loro impegno instancabile.

L’evento è stato organizzato dalla PAO, che conferma il suo ruolo centrale nel calendario regionale del cross, valorizzando sport, territorio e comunità.

