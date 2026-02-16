La settima giornata del girone di ritorno della Promozione regionale ha riservato diversi spunti per quanto riguarda il cammino delle oristanesi.

Nel girone A, il Terralba F. Bellu ritorna alla vittoria, secco 3-1 in casa contro la Baunese, e si riporta sulla scia della capolista Guspini (53 punti i guspinesi contro i 52 dei terralbesi). Con questo importante successo, l’undici allenato da Daniele Porcu, vittorioso grazie alle reti di Sanna, Tosi e La Macchia, propone una volta di più la sua candidatura per il primo posto.

È l’Arborea, altra oristanese, a rallentare la corsa dei guspinesi. Il risultato finale (1-1) matura negli ultimi minuti di gara: prima è Marco Atzeni, al 37’, a portare avanti la formazione ospite, il pareggio arriva nei minuti di recupero, su autorete. Per Maurizio Firinu, neo-tecnico dell’Arborea, esordio con pareggio sul campo della capolista. Con lo stesso punteggio (1-1) si dividono un punto anche Tharros e Atletico Cagliari. Oristanesi avanti per primi con Filippo Orrù, bravo a chiudere sotto misura su assist del fratello Nicola; sul finire del primo tempo il pareggio da due passi di Morello. Per Arborea e Tharros prosegue la rincorsa ad un posto playoff.

Pareggio che sa di beffa per la Freccia Parte Montis, 2-2, contro il Vecchio Borgo Sant’Elia. I mogoresi, sotto di una rete (rigore siglato da Murgia) e con un uomo in meno dopo nemmeno un quarto d’ora, riescono a impattare con Girseni prima e ad andare in vantaggio poi al 90’ con Cau. Nei minuti di recupero impatta definitivamente Siddi. Sconfitta, in trasferta, infine, per il Samugheo. Sul campo del CUS Cagliari termina 1-0, con una rete su rigore di Piroddi.

Nel girone B doppio stop per Ghilarza e Bosa. I ghilarzesi cedono contro l’Arzachena per 0-2 (doppietta di Babou), al termine di un’ottima prestazione (per i padroni di casa anche un palo colpito da Doumbia). Il Bosa, invece, cade sul campo del San Giorgio Perfugas per 3-1. Bosani colpiti a freddo per ben due volte all’inizio dei due tempi. Per entrambe le oristanesi la classifica cambia poco: Ghilarza sempre terz’ultimo a -3 dai playout, Bosa con tre punti di vantaggio sulla zona playout.

