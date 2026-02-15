Trasferta amara per la Klass Sennori, battuta sul parquet di Avellino per 86-59 in una gara che, dopo un avvio incoraggiante, ha preso rapidamente la direzione dei padroni di casa. La sconfitta lascia i romangini da soli in fondo alla classifica della B Interregionale.

Priva di Hubalek, la formazione sarda ha comunque iniziato con personalità, trovando buone soluzioni offensive e riuscendo a costruire un piccolo margine già nei primi minuti, fino al +5 con cui si è chiuso il primo quarto (8-16).

L’equilibrio, però, è durato poco. Nel secondo periodo la Scandone Avellino ha alzato l’intensità su entrambe le metà campo, sfruttando la maggiore presenza fisica vicino a canestro e ribaltando completamente l’inerzia con un parziale di 24-8. Da quel momento la gara è rimasta saldamente nelle mani degli irpini, capaci di amministrare il vantaggio fino alla sirena finale senza concedere spazio a tentativi di rimonta.

Avellino-Sennori 86-59

Scandone Avellino: Scanzi 9, Cioppa, Cantone 2, Ragusa 24, Iannicelli ne, Duranti 7, Stefanini 19, Gay 3, Donda 4, Vitale 18. Allenatore Dell’Imperio

Klass Sennori: Pisano 4, Sanna 12, Merella 7, Cabras 6, Tola 4, Fara, Busi 2, Biolchini 22, Rud 2. Allenatore Longano

Parziali: 12-17; 36-25; 63-53

