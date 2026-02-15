Con un lungo comunicato, l’Olbia Calcio annuncia l’intenzione di presentare un esposto contro l’arbitro Benito Saccà, che ha diretto questo pomeriggio la sfida casalinga col Montespaccato, persa 0-1.

“L’Olbia Calcio 1905 esprime la propria profonda amarezza per la direzione di gara del sig. Benito Saccà di Messina, ritenuta gravemente penalizzante per la squadra olbiese”, premette la nota diramata stasera. “Nel corso dell’incontro odierno, la prestazione arbitrale ha inciso in maniera determinante sull’esito finale della partita, con almeno dieci episodi sfavorevoli, tre dei quali di particolare gravità e tutti documentati dalle immagini televisive”.

Segue l’elenco degli episodi contestati dal club gallurese. “In ordine cronologico, si evidenzia innanzitutto la mancata espulsione dell’attaccante Vitelli nei primi minuti di gioco, in seguito a un fallo ai danni del portiere Viscovo. A questo episodio – si legge – è seguita l’espulsione di Riccardo Santi al primo minuto della ripresa per un intervento che, come evidenziato dalle immagini, non configurava nemmeno un fallo di gioco. In conclusione, nei minuti finali dell’incontro non è stato assegnato un evidente calcio di rigore per un fallo subito da Tomaselli in area di rigore avversaria”.

Dunque, l’annuncio della “presentazione immediata di un esposto ufficiale al designatore arbitrale Stefano Braschi, chiedendo che il sig. Benito Saccà venga sospeso per l’intera stagione sportiva, al fine di evitare che simili situazioni possano ripetersi su un palcoscenico prestigioso come quello della Lega Nazionale Dilettanti. Altresì la società Olbia Calcio richiederà, per il prosieguo della stagione, designazioni arbitrali all’altezza dell’importanza del club e del campionato in cui milita”.

Dopo il triplice fischio nessun tesserato dell’Olbia Calcio si è presentato in sala stampa per commentare la partita, valida per la 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, stante la volontà della società di rifugiarsi nel silenzio. Un silenzio rotto solo dal comunicato di stasera, che conclude così: “Nonostante l’ennesimo duro colpo di questa stagione, tutte le componenti societarie, lo staff tecnico e i giocatori restano determinati a lottare fino all’ultimo minuto per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. La società desidera inoltre ringraziare il proprio meraviglioso pubblico, che anche oggi ha sostenuto la squadra con passione e correttezza per tutta la durata dell’incontro”.

