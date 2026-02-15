La corsa dell'Esperia si ferma in casa della TiberLa squadra sarda ko dopo tre successi consecutivi
Dopo tre successi consecutivi si ferma la corsa dell’Esperia Cagliari, battuta in trasferta dalla Tiber Roma per 75-69 al termine di una gara sempre in salita per i rossoblù.
A indirizzare il match è stato l’avvio deciso dei padroni di casa, che hanno costruito un vantaggio in doppia cifra già alla fine del primo quarto. L’Esperia ha faticato a trovare fluidità offensiva e, pur restandos sempre in partita, non è mai riuscita davvero a girare l’inerzia dell’incontro.
La squadra di coach Federico Manca ha comunque mostrato segnali di reazione nella seconda metà di gara, tornando a contatto in apertura dell’ultimo periodo grazie al canestro di Picciau che ha riportato i suoi sul -5. Nel momento più delicato, però, la Tiber ha risposto con lucidità, affidandosi ai punti di Belmaggio, Gaeta e Piazza per respingere definitivamente il tentativo di rimonta.
Tra le note positive per l’Esperia c’è la prova di Giordano, autore di 13 punti con tre triple a segno in 19 minuti di utilizzo. Resta però il dato delle trasferte, dove i rossoblù continuano a faticare: quella di Roma è infatti la settima sconfitta in nove partite lontano da casa.
Tiber-Esperia 75-69
Tiber Roma: Belmaggio 22, Gaeta 16, Algeri 5, Piazza 14, Gentile 5, Fantauzzi 7, Gabbi, Delle Cave 6, Romanelli, Cecchini, Della Corte ne, Perago. Allenatore Cilli
Confelici Carni Cagliari: N. Manca, Cabriolu 2, Gelsi ne, Giordano 13, Potì 7, Frattoni 10, Thiam 15, Picciau 5, Locci 4, Pili 3, Morgillo 10. Allenatore F. Manca
Parziali: 25-10; 36-26; 53-47