Nessuna sorpresa nell’ottava giornata di ritorno della Serie C Unica, che conferma gli equilibri nella parte alta della classifica. La capolista Sirius Nuoro difende il primato superando Scuola Basket Carbonia dopo un tempo supplementare al termine di una gara combattuta. Restano in scia Camping La Salina Calasetta e Olimpia Cagliari, entrambe vittoriose nei rispettivi impegni.

In chiave playoff, successo importante per la Dinamo Academy Sassari, che nello scontro diretto supera l’Antonianum Quartu e aggancia la quarta posizione. Nel derby sassarese, invece, è la Torres a imporsi di misura sul campo della Fisiokons Aurea Sassari.

Olimpia-Ferrini 81-67

Olimpia Cagliari: Cossu 5, Tocco 3, Di Ciaula 12, Chessa ne, Serra 1, Corsi 17, Orrù 10, Onnis 6, Sanna 10, Scanu 8, Pala ne, Terrosu 9. Allenatore Zucca

Ferrini Quartu: Murgia 6, Mat. Sassaro 15, Murru 5, Saba 3, Pisu 9, Saddi 1, Diana 2, Fancello 8, Floris ne, Madau 2, Taccori 2, Marras 14. Allenatore Mar. Sassaro

Parziali: 25-14; 49-37; 58-56

Dinamo-Antonianum 97-76

Dinamo Academy: Zoccheddu, Brunu 14, Iaci, Moscaritolo 11, Pala, Cecchini 5, Re 28, Panai 2, Ganga 3, Cipriano 17, Correddu 8, De Rosas 9. Allenatore Sassu

Antonianum Quartu: Locci 1, Medda 7, Cogoni ne, R. Mattana 2, Ruggeri 2, Malpede 18, Suriano 21, Jordan 12, Pirisi 2, Neri, A. Mattana 9, Tiragallo 2. Allenatore Atella

Parziali: 23-21; 45-39; 80-55

Calasetta-Ozieri 104-82

Camping La Salina Calasetta: Amadori 6, Penoni 2, Romeo 15, Vivi 23, Mpeck 2, Zucca 8, Werlich 19, Fontana 2, Ranucci 15, Fucka 12. Allenatore Frisolone

Demones Ozieri: Cordedda, Poloni 17, Al. Serra 5, Vasselli 21, Polo 2, Bittau, Saba, An. Serra 19, S. Monaco 9, G. Monaco 9. Allenatore Cadoni

Parziali: 32-28; 58-49; 80-64

Nuoro-Carbonia 96-87 d1ts

Sirius Nuoro: Assui, Loddo 2, Seddone ne, Puggioni ne, Canu 27, D. Radakovic 6, Zidda, E. Puddu 8, V. Radakovic 14, Martis 5, Doglio 16, Galantino 18. Allenatore D. Puddu

Scuola Basket Carbonia: Miraglia, Messina, Boi ne, Angius 11, Barreiro 4, C. Cancedda 22, Cau 11, Sciascia 2, Putignano 35, F. Cancedda 2. Allenatore Matteu

Parziali: 14-17; 33-43; 57-66; 82-82

Aurea-Torres 69-71

Fisiokons Sassari: G. Langiu 19, Desole 10, Sanciu, L. Langiu 7, Matta 13, Fumanti 6, Sanna ne, Usai 7, Sall 4, Fadda ne, Macciocu 3. Allenatore Basoli

Sef Torres: N. Pitirra ne, Pricchiazzi ne, Perino ne, E. Pitirra 14, Giua 5, Calzaghe, Dell'Erba 5, Denti, D'Elia 13, Casu 24, Barabino 2, Pompianu 8. Allenatore Mura

Parziali: 14-10; 38-31; 53-52

Classifica: Nuoro 28, Calasetta 26, Olimpia 24, Dinamo 20, Antonianum 20, Torres 16, Aurea 14, Ozieri 14, S. Orsola 12, Carbonia 10, Ferrini 6.

