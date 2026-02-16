Il Quattro Mori Cagliari ha battuto 2-1 il Fenerbahce nel match di ritorno dei quarti di finale della Europe Cup femminile e accede alle semifinali. Sabato al Palatennistavolo c’era da difendere il successo dell’andata a Istanbul, 3-0, risultato ottenuto con qualche spavento iniziale. Assenza importanti nelle due formazioni, Elizabeth Abraamian, numero 98 del mondo, nella squadra cagliaritana, ed Elizabeta Samara (29) nella formazione turca, impegnate nei tornei WTT.

Al Quattro Mori bastava vincere due partite per raggiungere il traguardo, raggiunto il risultato la partita è finita. Il Fenerbahce ha iniziato con il successo di Harac su Mang Hengyu, ha sfiorato il raddoppio che avrebbe messo nei guai il Quattro Mori. Ma Tania Plaian ha battuto Altinkaya, numero 70 del mondo, al quinto set. Perso il primo (da 10-7 a 10-12) non si è persa d’animo vincendo il secondo annullando due set point, e portando la sfida al quinto, vinto 6-4 con un parziale finale di 3-0.

Ripristinata la tranquillità, Miriam Carnovale ha regolato in quattro set Ozkaya firmando il passaggio in semifinale.

Campionati

Il TT Sassari ha vinto il derby con il Muravera per 3-0 e mantiene la vetta della classifica della serie A1 maschile insieme alla Bagnolese. Il Muravera, sabato in campo con tre “Under” italiani resta al terzo posto. Incertezza solo in avvio quando Lorenzo ha rimontato due set di svantaggio a Giordano e vinto la prima partita. Senza patemi i successi in tre set di Puppo su Trevisan e Cappuccio su Cipriano.

Ventiquattro ore dopo ha risposto la Bagnolese che ha battuto 3-1 il Santa Tecla Nulvi, che resta ultimo e staccato dal resto del gruppo. Nulvi si era portata avanti con Burgos che ha sorpreso Piccolin. La Bagnolese ha reagito con Bobocica che ha battuto prima Koldas poi Burgos, e con Giovannetti che ha superato Mongiusti.

In serie A2 il Quattro Mori ha battuto 4-2 il TT Marco Polo ed ha agganciato la Silver Lining al secondo posto. Punti di Bhanja (2), Kuznetsov (con Chokry ha rimontato due set e annullato match point) e Poma. Il Norbello, battuto in casa 4-1 dal Pieve Emanuele, si è messo nei guai. Punto iniziale di Galvano e due sconfitte inattese di Orencel.

Oggi due anticipi della seconda giornata della serie A1, Castelgoffredo-Quattro Mori e Sud Tirol-Muravera.

