Vitolo condanna l'Olbia alla sconfittaMontespaccato espugna il Nespoli col minimo sforzo e supera i galluresi, adesso terzultimi
Il Montespaccato espugna il Nespoli con un gol di Vitolo, vince lo scontro diretto della 7ª giornata di ritorno del campionato di Serie D e supera in classifica l’Olbia, che scivola al terzultimo posto.
Decisiva per le sorti della sfida salvezza di questo pomeriggio la rete siglata al 38’ del primo tempo dal centrocampista ospite, che condanna i bianchi all’ennesima sconfitta della stagione.
Gara da dimenticare per la squadra di Daniele Livieri, espulso per doppia ammonizione nella ripresa, con l’Olbia in dieci per il rosso diretto a Santi, entrato all’inizio del secondo tempo al posto di Mameli e mandato sotto la doccia un minuto dopo.
I cartellini all’indirizzo dei galluresi, che lamentano un mancato rigore per un fallo su Tomaselli a metà ripresa, non sono mancati, ma di fatto la crisi di risultati continua, e la società decide di rifugiarsi per il momento nel silenzio stampa.