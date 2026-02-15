Si è completata oggi la 24ª giornata del girone B di Promozione. Secondo pareggio consecutivo, dopo una striscia di 21 vittorie, per la capolista Alghero Calcio.

Come già accaduto nel turno precedente, gli algheresi si sono trovati sotto di due reti, ma sono riusciti ad acciuffare il pari grazie ai gol di Fadda e Baraye. Per il Thiesi, in grande forma, a segno Figueiras e un’autorete.

Nel big match di Usini vince il Bonorva, che consolida la seconda posizione. La squadra di Michele Pulina è ora a dodici punti dalla vetta e a +7 sull’Ozierese 1926, terza in classifica. L’Usinese resta al quarto posto, a quota 42 (-4 dall'Ozierese).

A Sassari il Li Punti conquista tre punti d’oro contro la Macomerese: finisce 2-0. Vittoria netta anche per lo Stintino Calcio, che piega 3-0 il Tuttavista.

Nelle gare disputate ieri: pari 2-2 tra Campanedda e Ozierese 1926; stesso risultato (2-2) tra Luogosanto e Castelsardo;

successo esterno (0-2) dell’Arzachena sul campo del Ghilarza Calcio; vittoria interna (3-1) del San Giorgio Perfugas contro il Bosa Calcio. Rinviata Atletico Bono-Coghinas Calcio.

