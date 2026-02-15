Si è completata oggi la 21ª giornata del campionato di Eccellenza. La Nuorese Calcio batte (2-0) un ostico Carbonia Calcio e si riporta al primo posto, questa volta in solitaria. A segno Caggiu al 10’ e Falchi al 98'.

Nel primo tempo, al 10' Caggiu sblocca il risultato. Le due nobili decadute hanno giocato la ripresa in nove uomini per le espulsioni di Cossu e Argiolas per la Nuorese, Zazas e Pavone per il Carbonia. Nel recupero prima Floris para un rigore al capitano verdeazzurro Cocco e poi al 53' Falchi chiude il match. I minerari restano in zona playout.

L’Atletico Uri piega (2-1) in rimonta l’Ilvamaddalena, che scivola al terzo posto. Al 6’ Ilva avanti con una splendida punizione di Vrdoljak. Al 29’ arriva il pareggio di Mudrinski. Nella ripresa, al 5’ di recupero, Vrdoljak perde palla e libera Ricci, che batte imparabilmente il portiere maddalenino.

Con una rete del capocannoniere Baldé, il Buddusò stende (1-0) il Lanusei Calcio e si allontana dalla zona calda. Gli ogliastrini restano in quarta posizione.

A Settimo San Pietro, il Calangianus Calcio vince (0-1) di misura contro uno sfortunato Sant'Elena Calcio. Di Moreo il gol decisivo per i giallorossi.

In coda, preziosissimo successo esterno (2-4) della Ferrini Cagliari contro il Tortolì Calcio. I cagliaritani agganciano gli ogliastrini in terzultima posizione. Per i blucerchiati a segno Arisci, Alexandre, Piroddi e Vinci su rigore; per i padroni di casa Menseguez e Poli.

Continua il momento difficile dell’Iglesias Calcio, sconfitta (2-0) a Gavoi dal Taloro Gavoi. Marcature di Malano e Mameli.

Giocate ieri Tempio Calcio-Ossese 2-4 e Santa Teresa Calcio-Villasimius Calcio 0-0.

