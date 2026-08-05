Il non c'è due senza tre vale anche per Riccardo Pinna: il difensore mancino di 26 anni è stato confermato per quella che sarà la terza stagione di fila nel latte Dolce.

Solidità difensiva, esperienza, carisma, buon fisico (188cm di altezza). Sono tutte caratteristiche che il giocatore sassarese metterà a disposizione della squadra allenata da Fini. Col Latte Dolceha già raggiunto 61 presenze, ma ne vanta addirittura il doppio con la Torres e 21 di queste sono state ottenute in serie C.

Con la maglia biancoceleste del Latte Dolce Riccardo Pinna ha anche realizzato 3 gol.

© Riproduzione riservata