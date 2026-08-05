Gasolio e benzina: in Sardegna prezzi ancora sopra i 2 euro al litroIeri il via libera del CdM alla proroga, fino al 25 agosto, del taglio delle accise
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In Sardegna i prezzi medi dei carburanti restano ancora sopra i 2 euro al litro.
Secondo l’ultimo aggiornamento diffuso dal Ministero dei Trasporti mercoledì 5 agosto 2026, nell’Isola si spende in media 2,102 euro per un litro di gasolio e 2,005 euro per un litro di benzina in modalità self. Per il Gpl servito invece il prezzo medio è di 0,857 euro.
Per contenere i prezzi del gasolio proprio ieri è arrivato il via libera del Consiglio dei ministri alla proroga, fino al 25 agosto, dell'attuale taglio delle accise pari a 17 centesimi al litro compresa l'Iva.
(Unioneonline)