Via libera del Consiglio dei ministri alla proroga, fino al 25 agosto, dell'attuale taglio delle accise sul gasolio pari a 17 centesimi al litro compresa l'Iva. Il provvedimento, non all'ordine del giorno della riunione dell'esecutivo, è stato inserito dopo una riunione tra la presidente del Consiglio Meloni, i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, che si è tenuta prima dell'inizio del Consiglio dei ministri.

La misura attualmente in vigore era stata varata il 28 luglio con scadenza il 6 agosto.

«Tagliare le accise su benzina e gasolio è fondamentale», aveva dichiarato nel primo pomeriggio il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in un video postato su X, «le risorse non vanno chieste ai fumatori o ai ragazzi che quest’estate si bevono un cocktail, ma alle grandi banche italiane che stanno realizzando decine di miliardi di euro di utili».

L’opposizione intanto attacca il Governo. «Ma dov'è Giorgia Meloni? Dov'è mentre il carburante è sopra 2 euro, le accise non le hanno abolite, i soldi vanno in armi e gli italiani soccombono sotto il caro vita?»: Così Vittoria Baldino del Movimento 5 Stelle in un punto stampa fuori da Montecitorio.

(Unioneonline)

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