Si sono aperte ieri, a un mese dal via, le iscrizioni al quarto Rally Sulcis Iglesiente, che da venerdì 13 a domenica 15 marzo inaugurerà, come accaduto negli ultimi quattro anni, la stagione motoristica sarda.

La gara, su asfalto, prevede il Rally Moderno (round d’apertura della Coppa Rally di Zona Aci Sport in Sardegna e del Campionato Regionale) e lo Storico (prima prova del Campionato Regionale Delegazione Sardegna Aci Sport).

Il Rally è organizzato dalla Mistral Racing con il supporto della Regione Sardegna, della Provincia del Sulcis Iglesiente, della Delegazione Sardegna Aci Sport, dell’Aci Cagliari, della Fondazione di Sardegna e della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara e di dodici Comuni: Iglesias, Carbonia, Giba, Gonnesa, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, Portoscuso, San Giovanni Suergiu, Santadi, Tratalias e Villaperuccio.

Le iscrizioni al Rally Moderno rimarranno aperte fino alle 24 di venerdì 6 marzo, quelle per lo Storico fino alle 18 di lunedì 9 marzo.

L’appuntamento, che vista l’ottima collocazione in calendario potrebbe essere una buona gara test per gli equipaggi impegnati nei campionati nazionali, richiamerà concorrenti da tutta la Sardegna e dalla Penisola. Tra questi, si attendono grandi nomi, come avvenuto nel 2025, quando a salire sul gradino più alto del podio fu il tre volte campione europeo Luca Rossetti.

Il rally, su asfalto, prevede 71,84chilometri cronometrati, distribuiti in 10 speciali, e 392,84km totali da percorrere in due giorni. Confermati partenza e arrivo in Piazza Sella, a Iglesias, che ospiterà anche direzione gara, sala stampa e, il sabato, anche il parco assistenza (in Via Pacinotti) e il riordino notturno (Campo Sportivo Monteponi). Come nelle edizioni precedenti, la domenica il parco assistenza si sposterà nel cuore di Carbonia (Piazza Roma e vie adiacenti).

Il sabato mattina, start con lo shakedown “Fontanamare”, test cronometrato facoltativo che si svolgerà come di consueto lungo la scenografica litoranea per Nebida, nastro di asfalto con vista sul Pan di Zucchero, il faraglione più alto d’Europa. Un’esperienza ineguagliabile, ragion per cui anche nel 2026 la Mistral Racing ha stabilito che sarà gratuito per tutte le vetture in gara. Alle 15, Piazza Sella ospiterà la cerimonia di partenza, con le vetture che faranno subito rotta verso le prime due prove, da ripetere due volte, come era avvenuto anche nell’edizione 2025. Si tratta della speciale Is Arruastas (4,67km, partenza della prima vettura alle 15.15 e alle 18.25), ricavata alle porte di Iglesias, su un tratto stradale recentemente asfaltato e dunque dal manto impeccabile, e della Bacu Abis (9,42km, ore 15.55 e 19.05), che coinvolgerà la frazione di Carbonia e regalerà un’avvincente seconda tornata in notturna. Tra il primo e il secondo passaggio, dalle 16.30, le auto effettueranno un riordino sul lungomare Amerigo Vespucci di Portoscuso e, dalle 17.40, una tappa al parco assistenza di Iglesias. La serata del sabato si chiuderà con il riordino notturno al Campo Monteponi.

Dalle 7.50 della domenica 15, i concorrenti lasceranno il riordino di Iglesias verso il parco assistenza di Carbonia, dove arriveranno dalle 8.25 e sosteranno per 30’. La giornata prevede tre speciali da ripetere due volte. Si comincerà con la Santadi-Nuxis (7,49km, ore 9.45 e 13.35), che quest’anno verrà percorsa in senso contrario rispetto alle edizioni precedenti della gara, poi occhi puntati sulla novità del 2026, la Villaperuccio-Piscinas (8,01km, partenza alle 10.10 e 14), che sarà seguita dal controllo a timbro a Giba che, con Piscinas, è uno dei Comuni “new entry” di questa edizione. La terza speciale di giornata sarà la Perdaxius (6.33km, ore 11 e 14.50), stavolta proposta in una versione allungata di 900metri rispetto al passato e diventata, negli anni, un grande classico grazie all’apprezzatissima inversione su sterrato nei pressi del campo sportivo. Dopo il primo passaggio, le vetture faranno rotta verso San Giovanni Suergiu dove, dalle 11.30, è previsto il riordino, per poi, 45' dopo, dirigersi al parco assistenza. Anche nel secondo giro, i concorrenti dovranno effettuare un controllo a timbro a Giba dopo la Villaperuccio-Piscinas. Arrivo e cerimonia di premiazione saranno, come da tradizione, in Piazza Sella, a Iglesias.

