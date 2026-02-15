In Serie D girone G sorride la Costa Orientale Sarda, cade l’Olbia Calcio e pareggia il Budoni.

Con una rete per tempo la Costa Orientale Sarda espugna il campo dell’Anzio Calcio 1924, conquistando tre punti d’oro dopo tre sconfitte consecutive. I gialloblù escono così dalla zona playout. Dopo la consueta fase di studio, la Cos prende l’iniziativa e al 22’ passa in vantaggio con Demarcus. Al 33’ Spanu serve sulla sinistra Castineira che entra in area e calcia da posizione defilata, ma Stancampiano respinge. Al 38’ traversone dal vertice sinistro ancora di Castineira: Demarcus, smarcato sul secondo palo, colpisce di testa senza centrare lo specchio. Sul capovolgimento di fronte, diagonale rasoterra di Laribi, Cutrona si distende e devia in angolo.

Nella ripresa, al 6’, su un errore in ripartenza della Cos, il neoentrato Jefferson calcia dal limite: Cutrona si tuffa alla sua sinistra e respinge. Un minuto dopo, imbeccata di Intinacelli per Demarcus che, davanti a Stancampiano, spara alto.

All’11’ tiro-cross di Bencivenga dal vertice sinistro, Carnevale per un soffio non ci arriva. Al 36’ grave errore di Stancampiano che, fuori dall’area, consegna la palla a Dessena: il centrocampista, con un preciso pallonetto da circa 25 metri, insacca il raddoppio. Al 38’ botta di Bordin sul primo palo, Cutrona vola e devia in angolo. Sul corner successivo Di Razza colpisce la traversa. Nel finale Jefferson, ben servito da Corradini, spara sopra la traversa.

Al Bruno Nespoli di Olbia, altra pesante sconfitta per i bianchi, battuti 0-1 dal Montespaccato Calcio. I laziali sorpassano in classifica i sardi, ora terzultimi.

Un ottimo Budoni invece sfiora l’impresa allo stadio San Francesco d'Assisi di Nocera Inferiore. Contro la Nocerina finisce 1-1 al termine di una gara intensa e combattuta.

Nel primo tempo sono i sardi a partire meglio. Al 28’ il Budoni sblocca il risultato: Schirru serve in profondità Santoro, che si libera del marcatore e con un preciso diagonale batte Wodzicki. Al 39’ arriva l’occasione per il raddoppio: Pinna conquista un calcio di rigore e si presenta sul dischetto, ma il portiere rossonero Wodzicki intuisce e respinge il tiro. Al 44’ è decisivo Tirelli con un grande intervento su Simeri, mantenendo il vantaggio ospite fino all’intervallo.

Nella ripresa la gara cambia volto. Al 35’ il Budoni resta in dieci uomini per l’espulsione di Mascia, ammonito per la seconda volta. La Nocerina ne approfitta immediatamente e al 36’ trova il pareggio: Tembe insacca su cross dalla destra di Morrone.

Nel finale i campani spingono alla ricerca della vittoria e si rendono pericolosi con Morales e ancora con Simeri, ma il risultato non cambia. Il Budoni porta a casa un punto prezioso, sfiorando un successo che avrebbe avuto il sapore dell’impresa.

