Archiviata la pausa per il Sei Nazioni, il campionato nazionale di Serie B torna protagonista e l’Amatori Rugby Capoterra si prepara a riabbracciare il proprio pubblico. Domenica 15 febbraio, alle ore 14:30, al Comunale di Via Trento andrà in scena la sfida contro il Rugby Varese, valida per l’undicesima giornata della stagione 2025/26, un appuntamento fondamentale per le ambizioni dei giallorossi.

La formazione sarda arriva all’incontro in un momento estremamente positivo. Sei risultati utili consecutivi hanno rilanciato con forza le quotazioni del Capoterra, capace nelle ultime settimane di dimostrare solidità, maturità e grande carattere. Emblematica la vittoria ottenuta sul campo del San Mauro per 21-24, successo che ha confermato la crescita di un gruppo sempre più consapevole dei propri mezzi dopo imprese importanti come quella conquistata a Genova.

Classifica corta e margini ridotti

Il girone di ritorno è appena iniziato, ma la situazione in classifica è già incandescente. Se il Cus Genova continua la sua corsa solitaria in vetta, alle sue spalle la lotta per il secondo posto è apertissima. Capoterra condivide attualmente la piazza d’onore con Monferrato, mentre il Sondrio resta a brevissima distanza: un equilibrio che rende ogni partita decisiva.

In un contesto così serrato, i giallorossi non possono permettersi passi falsi, soprattutto nelle gare casalinghe, dove conquistare il bottino pieno può fare la differenza nella corsa finale.

Varese, attenzione alla voglia di riscatto

Nonostante la penultima posizione in classifica, il Rugby Varese rappresenta un avversario tutt’altro che semplice. I lombardi arrivano in Sardegna rinfrancati dal recente successo contro Ivrea e determinati a raccogliere punti preziosi per la propria stagione.

All’andata il Capoterra si impose con un netto 14-35, ma lo staff tecnico predica prudenza: la formazione biancorossa è fisica, combattiva e capace di punire ogni calo di concentrazione. Serviranno intensità e continuità per tutti gli ottanta minuti per centrare l’obiettivo dei cinque punti.

Settimana intensa, ma Celembrini resta fuori

La preparazione alla gara è stata caratterizzata da allenamenti intensi nonostante condizioni meteo complicate. Importante anche la seduta congiunta con il Rugby Cagliari, utile per mantenere alto il ritmo partita durante la pausa.

Dall’infermeria, però, arriva una conferma negativa: capitan Lorenzo Celembrini non sarà della partita. Il centro giallorosso sta ancora recuperando dall’infortunio al bicipite rimediato contro il Cus Genova e dovrà sottoporsi a ulteriori controlli prima di stabilire i tempi di rientro.

La direzione dell’incontro sarà affidata all’arbitro Massimiliano Dui di Nuoro.

Obiettivo continuità

Dopo due vittorie consecutive lontano da casa, il Capoterra vuole proseguire la propria corsa e consolidare il secondo posto davanti ai propri sostenitori. In un campionato equilibrato come quello di Serie B, ogni partita può indirizzare la stagione, e quella di domenica rappresenta un crocevia importante.

Il Comunale di Via Trento è pronto a spingere ancora i giallorossi: fischio d’inizio alle 14:30, con l’Amatori chiamata a trasformare entusiasmo e fiducia in un nuovo successo.

