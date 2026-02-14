Con una doppietta di Babou l’Arzachena stende il Ghilarza a domicilio, bissando il risultato dell'andata, e vola al sesto posto in classifica nel girone B con 38 punti dopo l’anticipo della 7ª giornata di ritorno del campionato di Promozione.

Stasera allo stadio comunale Walter Frau la squadra di Mauro Ottaviani ha sfoderato una prova di carattere e cuore, al termine della quale è riuscita a portare a casa il bottino pieno dopo due pareggi.

Il 2-0 imposto alla terzultima della classe, al termine di un match giocato sotto la pioggia battente e deciso dalle reti di Babou tra il 19’ del primo tempo e il 43’ della ripresa, allunga la serie positiva, arrivata a sette risultati utili, e proietta gli smeraldini, attesi mercoledì dal recupero col Li Punti per la seconda trasferta consecutiva, verso traguardi più ambiziosi della tranquilla salvezza indicata a inizio stagione.

