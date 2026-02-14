Basket, in A2 Femminile sorride solo la Virtus CagliariIl Cus cade a Sa Duchessa contro la Futurosa Trieste
Bilancio opposto per le due cagliaritane impegnate nel sabato della Serie A2 Femminile di basket. Esulta la Sardegna Marmi Cagliari, che passa sul campo di Giussano 60-55 e consolida l’ottavo posto, mentre il Cus cade a Sa Duchessa contro la Futurosa Trieste (61-70), vedendo complicarsi la rincorsa ai playoff.
In Lombardia la formazione allenata da Fabrizio Staico costruisce il successo soprattutto nella ripresa. Dopo un primo tempo equilibrato, la Virtus prende il controllo della partita nel terzo quarto. L’allungo decisivo arriva in avvio dell’ultima frazione, quando le cagliaritane toccano il +10, prima di gestire il ritorno delle padrone di casa e difendere il vantaggio fino alla sirena finale. Un successo pesante in chiave classifica, che consente alla Virtus di rafforzare la propria posizione nella zona playoff.
Non sorride invece il Cus Cagliari, superato in casa dalla Futurosa Trieste al termine di una gara dai due volti. Le universitarie avevano iniziato con grande intensità, chiudendo il primo quarto avanti di 14 punti, ma le ospiti sono rientrate progressivamente nel match nei due periodi centrali, completando la rimonta nell’ultimo quarto con un parziale di 28-15. Tra le protagoniste della vittoria triestina l’ex Selargius Zala Srot.
In classifica la Virtus consolida la propria presenza tra le prime otto, mentre il Cus scivola all’11° posto ed è chiamato a reagire nelle prossime giornate per restare agganciato alla zona playoff.
Basket Giussano-Virtus Cagliari 55-60
Autocenter Giussano: Valli 10, Diotti 14, Valensin 15, Cec. Colicò 4, Szajtauer 2, Olajide 6, Pollini, Cattaneo ne, Vimercati ne, Cel. Colicò ne, Pallavicini ne, Merli 4. Allenatore Sacchi
Sardegna Marmi CA: Naczk 3, Zieniewska 11, El Habbab 10, Corda 11, Nativi 18, Deidda ne, Gallus ne, Pasolini ne, Mattera 2, Tykha 5, Pellegrini Bettoli, Anedda ne. Allenatore Staico
Parziali: 20-14; 35-28; 41-43
Cus Cagliari-Trieste 61-70
Cus Cagliari: Nasraoui 8, Piedel 14, Bovenzi 17, Granzotto 13, Peric 3, Caldaro 2, Reggiani 4, Lai ne, Gagliano ne, Cassai ne, Salvemme ne, Corso ne. Allenatore Xaxa
Futurosa Trieste: Maza 12, Miccoli 15, Srot 19, Bazzara 3, Cressati, Edwards 12, Katshitshi 7, Divo, Mazzotti 2, Ravalico. Allenatore Mura
Parziali: 24-10; 34-28; 46-42