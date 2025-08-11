Ha già mostrato di essere in forma, con una doppietta nell’amichevole vinta 3-2 sabato contro la Torres. Ora c’è anche l’ufficialità: Giacomo Santoro è di nuovo un giocatore del Budoni. Per l’esterno sinistro nuorese si tratta della terza esperienza in biancoazzurro: aveva giocato dal 2014 al 2019 e successivamente da dicembre 2021 al 2024.

Arriva dal Monastir, dove aveva firmato a gennaio e con cui ha vinto i playoff di Eccellenza con la conquista della promozione in Serie D. Traguardo raggiunto – proprio a Budoni – anche nel 2017 e nel 2023. In carriera Santoro ha anche vestito le maglie della Nuorese, del Castiadas e della Cos, squadra quest’ultima aveva cominciato la scorsa stagione.

Santoro avrà una possibilità di doppia sfida da ex all’esordio: sia in Coppa Italia, domenica 24 con la Cos nel turno preliminare, sia in campionato, il 7 settembre alla prima giornata col Monastir. Entrambe le partite il Budoni le giocherà in casa.

