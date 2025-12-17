Cambio della guardia sulla panchina dell'Olmedo. La società biancoverde ha reso noto ieri “di aver concluso il rapporto con mister Adriano Serra. Una decisione sofferta, consapevoli dello straordinario lavoro svolto in questo anno e mezzo, con serietà, passione e professionalità. Con stima e gratitudine auguriamo a mister Serra le migliori fortune per il proseguo della sua carriera”.

L'annuncio è arrivato 48 ore dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro l'Ittiri.

Dopo 12 giornate, l'Olmedo occupa la terzultima piazza della classifica, in coabitazione con l'Atletico Sorso, con 8 punti, frutto di due vittorie, altrettanti pareggi e otto sconfitte.

Oggi, l'annuncio del nuovo tecnico: “Il Gsd Olmedo dà il benvenuto a Luciano Pinna, nuovo allenatore della Prima squadra, supportato in qualità di vice e preparatore atletico da Vincenzo Pinna. In bocca al lupo mister!”.

