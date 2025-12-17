Una medaglia d’oro per “Vittima del terrorismo”, due nuovi ufficiali e 11 nuovi cavalieri. Sono i protagonisti della cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, che si è tenuta oggi al Palazzo di Governo a Cagliari.

A consegnarle il prefetto uscente di Cagliari, Giuseppe Castaldo, in un momento di grande riconoscimento e orgoglio per i premiati. Le onorificenze sono state conferite dal Presidente della Repubblica agli insigniti del nostro territorio.

La medaglia d’oro è stata consegnata a Ruggero Olla in memoria del figlio Silvio, maresciallo dell’esercito morto il 12 novembre 2003 a Nassyria. I nuovi ufficiali sono Lucio Mura e Adriano Barbieri, i cavalieri Giuliano Manca, Angelo Caruso, Gianfranco Desogus, Livio Putzolu, Roberto Ravagnan, Cesare Salvo, Alfredo Saviano, Fausta Lorusso, Maria Elena Saba, Roberto Zanghì e Salvatore Antonino Scriva.

