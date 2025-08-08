Sono Albalonga-Olbia, Budoni-Monastir e Cos-Latte Dolce le partite delle sarde nella prima giornata di Serie D. La Lega Nazionale Dilettanti ha definito il programma del Girone G, al via domenica 7 settembre alle ore 15: in tutto 34 turni, più playoff e playout.

Domani, in edicola con L'Unione Sarda, in omaggio il calendario completo del Girone G. Come nella scorsa stagione, sono 5 le squadre sarde che partecipano alla Serie D e lunedì sono state tutte inserite nel Girone G come di consueto: a Latte Dolce e Olbia, che si sono salvate nel campionato 2024-2025, le neopromosse Budoni (ha vinto l'Eccellenza) e Monastir (ha vinto i playoff nazionali) più la Cos, che a maggio era retrocessa ai playout ma che è stata ripescata.

Due i turni infrasettimanali: mercoledì 24 settembre e giovedì 2 aprile (il turno che – come da tradizione – si anticipa per Pasqua). Altrettante le soste, domenica 28 dicembre per le festività natalizie e domenica 15 marzo per la Viareggio Cup. Chiusura della stagione regolare domenica 3 maggio. Dalla prima alla settima giornata, così come dalla ventinovesima all'ultima, l'orario ufficiale è alle 15, mentre dall'ottava alla ventottesima si gioca alle 14.30. Il primo impegno sarà la Coppa Italia di Serie D, a partire da domenica 24.

