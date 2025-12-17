Il weekend appena concluso ha offerto spunti importanti al calcio a 5 sardo, con gare distribuite tra sabato e domenica e il posticipo del lunedì riservato alla Serie A femminile. In Serie A2 successo fondamentale per il Quartu, che davanti al proprio pubblico supera 3-0 l’Avis Isola. Una vittoria costruita con intensità, ordine e grande attenzione difensiva, decisa dalla doppietta di Siddi e dal rigore trasformato da capitan Serginho, che rilancia classifica e fiducia.

In Serie B maschile il fine settimana sorride a diverse formazioni isolane. L’Elmas reagisce allo stop precedente imponendosi 5-1 sul Real Five Rho e consolidando il secondo posto. Il Monastir 1983 torna alla vittoria superando 3-2 il Sermig, mentre il Villaspeciosa espugna Aravona 6-3 allontanandosi dalla zona calda. Giornata negativa invece per San Sebastiano Ussana e Città di Cagliari.

Spettacolo e gol in Serie C1, dove la Villacidrese conferma il primato battendo 7-4 l’Oristanese. Restano in scia Atletico Sestu e Ichnos Sassari, mentre l’Alghero travolge il Domus Perdaxius 10-4. Successo anche per il Fanni Sassari, pari tra Villasor e Ce Chi Ciak.

Sabato amaro per l’Under 19 femminile del Cagliari, sconfitta 4-3 dalla Lazio nella finale di Supercoppa dopo essere passata in vantaggio. «Perdere così fa male», ha commentato coach Giorgi, orgoglioso però della maturità e del percorso del gruppo.

Weekend complicato in Serie B femminile: sconfitte per CUS Cagliari, Oristanese e Ittiri, mentre Athena Sassari non disputa la gara con Aosta, in attesa delle decisioni del giudice sportivo.

Nel posticipo del lunedì, sorriso in Serie A femminile: il Cagliari supera la Lazio 5-2 e resta stabilmente in zona playoff.

© Riproduzione riservata