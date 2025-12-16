Tennis, campionati Assoluti sardi: ecco i qualificatiConcluse le sezioni , sui campi del Tc Terranova sono iniziati i match dei tabelloni principali
Chiusi i tabelloni di sezione, prendono il via i tabelloni finali di singolare maschile e femminile dei Campionati Assoluti sardi di tennis, in corso sui campi in green set del Tc Terranova di Olbia.
Nel singolare maschile, i Terza categoria che accedono al tabellone finale sono Giovanni Matteo Sanna (6-3, 6-0 su Paolino Andrea Spano), Simone Muresu (6-1, 6-2 su Francesco Sulis), Giovanni Mocci (6-3, 6-4 su Cristian Mostallino), Lorenzo Cossu (7-6, 6-4 su Daniele Fersini), Marco Mura (forfait di Tommaso Trubbas), Tommaso Nurra (6-4, 6-1 su Raffaele Pedoni), Riccardo Secci (6-3, 7-5 su Alessandro Usai), Paolo Giacopetti (6-3, 6-1 su Riccardo Piredda), Angelo Ippoliti (doppio 6-1 da Emanuel Carta) e Gioele Tedde (6-1, 4-6, 6-2 su Andrea Cossu).
Si qualificano per il singolare femminile Sara Corona (6-7, 6-2, 6-2 su Letizia Mura), Giulia Mura (7-5, 6-4 su Beatrice Usai), Giorgia Cadoni (7-5, 6-4 su Irene Sanna), Azzurra Pecchia (doppio 6-3 su Karol Urru) e Anna Andrea Lisci (7-6, 6-3 su Alessandra Ogno).