Promozione, all’Usinese arriva Alessandro ScanuIl centrocampista, classe 2003, arriva dall’Alghero
Alessandro Scanu è un nuovo giocatore dell’Usinese. Centrocampista, classe 2003, arriva dall’Alghero: in precedenza ha militato in Serie C con l’Olbia, per poi disputare due stagioni in Serie D con la maglia dell’Atletico Uri.
Un giocatore di esperienza e tecnicamente molto forte, pronto a mettersi al servizio della squadra. L'Usinese occupa il terzo posto nella classifiaca del girone B della Promozione a 12 punti di distacco dalla lanciatissima capolista Alghero e ad un punto dal Bonorva. La squadra punta sui playoff per conquistare l'Eccellenza.