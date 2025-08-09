Al Comunale di Budoni brilla la squadra di Cerbone che batte in amichevole la Torres per 3-2 confermando le ambizioni di un campionato di Serie D da protagonista. Ancora indietro invece la squadra sassarese sul piano dell'assimilazione del gioco e dell'intesa. Il tecnico Michele Pazienza commenta: «Il Budoni ha messo in campo quella cattiveria e determinazione che dovremmo avere noi».

Torres senza Mastinu, fermo precauzionalmente per affaticamento, sostituito da Masala. Primo tempo un po' sofferto, ma la squadra sassarese va al riposo in vantaggio grazie al rigore firmato da Diakité al 10'.

Nella ripresa il Budoni cresce ancora come intensità: pareggia dal dischetto con Santoro e al 60' il neo entrato Arangino porta i padroni di casa in vantaggio. La terza rete la firma ancora Santoro. Poco prima dello scadere seconda rete della Torres realizzata dal neo acquisto Di Stefano.

