La Champions League di tennistavolo femminile si ferma a Cagliari. Da quattro stagioni, grazie al Quattro Mori, la più importante competizione europea fa tappa al Palatennistavolo. Oggi alle 18 la formazione allenata dal coach Stefano Cuccio gioca la seconda partita del secondo turno, la prima in casa, con la Politechnika Rzeszow, squadra polacca che ha passato a fatica il turno precedente.

E’ una sfida che potrebbe decidere la seconda qualificata del girone B ai quarti di finale, sulla prima non sembrano esserci dubbi. Il posto è occupato dalle vicecampionesse d’Europa del TT Metz che ha già battuto entrambe le contendenti di stasera. Venerdì in Francia il Quattro Mori è stato sconfitto 3-0. Nella partita contro il Metz, nel secondo turno, la Politechnika ha utilizzato l’esperta svedese di origini cinesi Li Fen, 49 anni, numero 17 del mondo nel 2014, e le giovani polacche Zuzanna Wielgos e Oliwia Wator. Nel primo turno è stata determinante la coreana Kim Yerin. La partita potrebbe essere più complicata se a Cagliari arrivasse la cinese di Taipei Yi Tian Yeh, 45 nel ranking mondiale.

Curcio avrà a disposizione il quartetto sconfitto a Metz, Tania Plaian, Ma Hengyu, Elizabeth Abraamian e Miriam Carnovale.

Campionati

Oggi due anticipi dell’ultima giornata di andata.

Per la serie A1 maschile, in coda alla partita della Champions League, al Palatennistavolo si gioca Marcozzi-Carrara. Strano a dirsi, questa è una partita con punti salvezza in palio. Con cinque punti si dividono infatti il penultimo posto, davanti al Santa Tecla Nulvi.

Tutta un’altra musica nella sfida della serie A1 femminile, con TT Sassari e Castelgoffredo di fronte per il primo posto. Nella palestra di Corso Cossiga, alle 19,30 arriva la squadra lombarda campione d’Italia, prima in classifica con due punti di vantaggio sulle sassaresi, seconde davanti al Quattro Mori.

© Riproduzione riservata