Le posizioni di testa del Girone H di Seconda Categoria vedono sempre le stesse squadre protagoniste. Tuttavia, dopo la disputa del 12° turno, si è instaurata una nuova scala gerarchica. I risultati degli scontri diretti – con la sfida tra la prima e la seconda e quella tra la terza e la quarta – hanno infatti determinato importanti avvicendamenti.

Ecco i risultati.

Il Tavolara “griffato” Damiano Brundu, nuovo e ambizioso co-presidente del glorioso sodalizio olbiese, ha battuto l’ex capolista Palau, ora seconda con 30 punti, insediandosi solitario in vetta con 32 punti. Anche il Porto San Paolo (25) ha dovuto cedere il “bronzo”, consegnandolo nelle mani del sempre più agguerrito e convincente Golfo Aranci, che sale così al terzo posto con 27 punti.

Ora sono cinque i punti che separano la prima dalla quarta posizione ed è abbastanza facile prevedere che saranno proprio queste squadre a giocarsi sia la promozione diretta sia i play-off per il secondo posto.

Al quinto posto si conferma La Salette con 21 punti, vittoriosa nel confronto con la Budonese (8). A seguire il Porto Cervo (18), dopo il pareggio a reti bianche con il Porto Rotondo (17). L’Alà, vincente in trasferta contro il Siniscola 2010 (0), raggiunge ora il Biasì a quota 15 punti, dopo che quest’ultimo è stato sconfitto a Trinità (11). Chiude la carrellata il Funtanaliras di Monti (13), che ha pareggiato la gara interna con il Loiri (7).

Nel Girone F si è insediato in vetta l’Atletico Castelsardo (26), che ha superato con largo scarto il Tzaramonte, approfittando anche del mezzo passo falso dell’ex capolista Folgore Tissi, fermata sul pari dal Monte Muros. Perde terreno e scivola al quinto posto lo Sporting Paduledda, sconfitto a Florinas.

Il Laerru (16), battuto in casa dall’Ottava, si colloca al settimo posto; appena sotto, a quota 15, il Codaruina, sconfitto a Sassari dalla San Paolo. A chiudere, fanalino di coda, la Viddalbese (6), superata tra le mura amiche dalla Turritana.

© Riproduzione riservata