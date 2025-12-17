Il Comitato Regionale Sardegna Figc – Lega Nazionale Dilettanti prosegue il ciclo di corsi di formazione dedicati ai dirigenti e ai tecnici delle società dilettantistiche del territorio, con una tappa prevista a Cagliari.

L’iniziativa rientra in un più ampio percorso formativo promosso dal CR Sardegna Figc Lnd e finalizzato ad approfondire tematiche di carattere gestionale, organizzativo e tecnico, ritenute fondamentali per l’aggiornamento, la crescita professionale e l’arricchimento delle competenze degli operatori sportivi.

Si comunica che la prossima data dei corsi di formazione è fissata per venerdì 19 dicembre, alle ore 16, presso il T Hotel di Cagliari. All’incontro prenderanno parte le società appartenenti alla Delegazione della provincia di Cagliari e del Sulcis.

I corsi sono organizzati secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sardegna Figc Lnd e in conformità a quanto stabilito dalle norme della Legge Regionale n. 1 del 21 febbraio 2023 – Annualità 2025.

«L’attività formativa - dice Gianni Cadoni, presidente del Comitato regionale Figc - rappresenta dicuramente un’importante occasione di confronto e aggiornamento, confermando l’impegno del CR Sardegna Figc Lnd nel sostenere lo sviluppo qualitativo e professionale del movimento calcistico dilettantistico regionale».

