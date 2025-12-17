L’ospedale Civile di Alghero necessita da tempo di un ampliamento strutturale. La proposta oggi sul tavolo prevede la realizzazione di una sopraelevazione sulla sinistra dell’ingresso principale, destinata a ospitare una moderna piastra tecnologica, un blocco operatorio di nuova generazione pensato per elevare gli standard sanitari dell’intero territorio.

«È una scelta che guarda al futuro della comunità e rafforza il ruolo strategico dell’ospedale della Riviera del Corallo», afferma il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, confermando di aver già discusso l’ipotesi progettuale con l’assessorato regionale alla Sanità. «La sanità algherese ha bisogno di investimenti strutturali che diano certezze. Per questo, come unico consigliere regionale algherese, ho chiesto alla presidente Alessandra Todde di sostenere questo ampliamento come investimento stabile sulla salute delle persone».

Il progetto, elaborato dall’equipe tecnica dell’Asl di Sassari, è in fase avanzata e il fascicolo è già all’esame dell’assessorato. Le risorse potrebbero arrivare dai fondi della vertenza entrate recentemente riconosciuti alla Regione o da altri canali finanziari. «Ringrazio il geometra Luciano Sechi per la professionalità con cui segue il progetto voluto dall’Asl guidata dall’ingegnere Paolo Tauro», aggiunge Di Nolfo spiegando che sul tema delle risorse, «proprio ad Alghero, negli spazi di Porto Conte Ricerche, ho avuto due mesi fa un primo confronto costruttivo con il vicepresidente della Giunta e assessore al Bilancio Giuseppe Meloni». Di Nolfo auspica ora una convergenza politica ampia.

