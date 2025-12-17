I colori della Sardegna in evidenza con la maratona di Catania e la mezza maratona sull’altopiano di Giza, in due appuntamenti podistici di grande prestigio internazionale. Alla Naturosa Catania Marathon, giunta all’ottava edizione, hanno preso Agostino Serra e Antonio Serreli, sinnaesi, dell’Atletica Maracalagonis. Clima ideale, grande partecipazione di pubblico e atleti – con un record di iscritti e una presenza sempre più numerosa di runner stranieri – hanno fatto da cornice a una manifestazione in costante crescita, ormai affermata nel panorama internazionale.

Tra i partecipanti alla maratona, Antonio Serreli, ha chiuso al 34° posto assoluto, sesto di categoria, con il tempo di 3 ore e 25 minuti. Agostino Serra ha tagliato il traguardo con il tempo di 3 ore e 40 minuti, classificandosi 60° assoluto e 11° di categoria. «Una bellissima gara. Un evento - ha detto Agostino Serra, reduce della maratona di New York - che si distingue anche per l’elevata qualità organizzativa e per l’attenzione a inclusione, sostenibilità e promozione del turismo sportivo».

La gara di Catania prevedeva quattro giri da circa 10,5 chilometri. «Organizzazione perfetta e grande accoglienza. Siamo partiti alle 9 insieme ai partecipanti della 10 chilometri. Clima ideale, con una leggera brezza». La vittoria assoluta è andata a Riccardo Pavone (GS Indomita), protagonista di una gara in solitaria conclusa in 2h36’28”. In campo femminile successo per la svedese Lindholm Borg, davanti alla spagnola Saioa Calles Moral, a conferma del carattere sempre più internazionale della manifestazione. Un evento che si distingue anche per l’elevata qualità organizzativa e per l’attenzione a inclusione, sostenibilità e promozione del turismo sportivo.

Dalla Sicilia all’Egitto, altro importante risultato per i colori sardi con Michele Cuccu della Marathon Portoscuso, impegnato nella Marakez Pyramids Half Marathon. Una gara resa impegnativa da caldo, sabbia, tratti sterrati e continui saliscendi, ma impreziosita da scenari unici e carichi di storia sull’altopiano di Giza, dominato dalle piramidi di Cheope, Chefren e Micerino e dalla Grande Sfinge. Cuccu ha chiuso la prova con un eccellente secondo posto assoluto, fermando il cronometro a 1 ora e 14 minuti.

