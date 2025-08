Oltre ai gironi, la Lnd ha varato stasera gli abbinamenti della Coppa Italia di Serie D, che vedrà esordire Budoni, Cos Sarrabus e Monastir nel turno preliminare e Olbia e Latte Dolce al primo turno.

In campo, dunque, domenica 24 agosto alle 15 tre sarde: in Gallura sarà subito derby tra il neo promosso Budoni e il ripescato Cos, mentre la matricola Monastir se la vedrà in trasferta con l’UniPomezia.

La vincente del derby affronterà il Latte Dolce a Sassari il 31 agosto, quella del match tra Pomezia e Monastir l’Olbia in casa; anche il primo turno si giocherà alle 15.

