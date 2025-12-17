Beach tennis, argento mondiale per Angelica VilleccoLa portacolori dell'Eolo beach sports di Oristano ha fatto parte della Nazionale italiana arrivata seconda ai Campionati del Mondo junior disputati in Brasile
C'è anche una firma sarda nella medaglia d'argento conquistata dalla Nazionale Italiana ai Campionati del mondo junior di beach tennis disputati a Ribeirao Preto, in Brasile.
È quella di Angelica Villecco, 17enne portacolori dell'Eolo beach sports di Oristano.
Villecco ha disputato un doppio misto contro Porto Rico e un doppio femminile contro l'Estonia nel girone eliminatori e un doppio misto contro il Portogallo nei quarti di finale, vincendoli tutti.
Soddisfatta Angelica, che dichiara: «È stata un'esperienza incredibile, un’occasione di crescita e di confronta con giocatori e giocatrici di tutto il mondo. Voglio ringraziare di cuore i miei compagni di squadra per il supporto e il capitano della Nazionale Michele Folegatti per la guida. Ma soprattutto, un grazie enorme va al mio allenatore Diego Fratini e alla mia associazione Eolo beach sports. Senza il loro aiuto e il loro credere in me, non avrei mai potuto raggiungere questo obiettivo importante».
Fratini rilancia: «Come istruttore e responsabile dell'Eolo beach sports non posso che essere orgoglioso della convocazione della nostra atleta. Oltre ai vari successi ottenuti negli anni, Angelica si è sempre contraddistinta per un comportamento ineccepibile sia in campo che fuori, rendendo semplice supportarla nella sua crescita personale e come atleta. Nel 2026 cercheremo di meritare una nuova convocazione, e competere, insieme a tutto il nostro settore giovanile, nelle principali manifestazioni nazionali».