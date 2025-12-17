

C'è anche una firma sarda nella medaglia d'argento conquistata dalla Nazionale Italiana ai Campionati del mondo junior di beach tennis disputati a Ribeirao Preto, in Brasile.

È quella di Angelica Villecco, 17enne portacolori dell'Eolo beach sports di Oristano.

Villecco ha disputato un doppio misto contro Porto Rico e un doppio femminile contro l'Estonia nel girone eliminatori e un doppio misto contro il Portogallo nei quarti di finale, vincendoli tutti.

Soddisfatta Angelica, che dichiara: «È stata un'esperienza incredibile, un’occasione di crescita e di confronta con giocatori e giocatrici di tutto il mondo. Voglio ringraziare di cuore i miei compagni di squadra per il supporto e il capitano della Nazionale Michele Folegatti per la guida. Ma soprattutto, un grazie enorme va al mio allenatore Diego Fratini e alla mia associazione Eolo beach sports. Senza il loro aiuto e il loro credere in me, non avrei mai potuto raggiungere questo obiettivo importante».

Fratini rilancia: «Come istruttore e responsabile dell'Eolo beach sports non posso che essere orgoglioso della convocazione della nostra atleta. Oltre ai vari successi ottenuti negli anni, Angelica si è sempre contraddistinta per un comportamento ineccepibile sia in campo che fuori, rendendo semplice supportarla nella sua crescita personale e come atleta. Nel 2026 cercheremo di meritare una nuova convocazione, e competere, insieme a tutto il nostro settore giovanile, nelle principali manifestazioni nazionali».

