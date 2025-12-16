Il Santa Teresa Gallura si rafforza con l'arrivo del difensore Claudio Minnelli. Classe 2006, ha tanta voglia di far bene e contribuire alla salvezza della sua nuova squadra. Il ragazzo ha giocato nei settori giovanili del Cagliari e dellaTorres.

Poi l'arrivo in Serie D al Latte Dolce. Minnelli ha carattere e personalità: tutte caratteristiche che potrebbero contribuire a favorire il rilancio della sua nuova squadra, ora penultima nel torneo di Eccellenza con undici punti conquistati in 14 gare. Con due vittorie cinque pareggi e sette sconfitte, 11 gol fatti e 17 subiti.





